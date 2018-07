Scivola lungo il sentiero di Mezzavalle: turista trasportata al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Scivola lungo lo stradello di Mezzavalle e si lussa una spalla. Disavventura ieri mattina per una turista di 39 anni (P.L.), caduta mentre percorreva in discesa il ripido sentiero che dalla Provinciale del Conero conduce alla spiaggia di Mezzavalle. L’infortunio è accaduto attorno alle 10. La donna, scivolando, si è aggrappata alla ringhiera, ma a causa del movimento scomposto ha subito una lussazione alla spalla. Tuttavia è riuscita a rialzarsi da sola e a risalire con le proprie gambe a monte, dove è stata soccorsa dal 118 e da un’ambulanza della Croce Rossa. Sul posto anche i vigili del fuoco con una campagnola. La paziente è stata successivamente accompagnata al pronto soccorso di Torrette dove è stata sottoposta alle cure necessarie per medicare il trauma alla spalla.