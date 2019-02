Scippata e scaraventata a terra per 50 euro: trovato e arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una caccia all’uomo durata meno di 48 ore. Tanto è bastato agli agenti della Squadra Mobile per braccare ad arrestare un romeno di 20 anni. Per gli inquirenti sarebbe lui il rapinatore che nel pomeriggio dello scorso 30 gennaio ha strappato la borsa dalle mani di una 74enne, facendola cadere rovinosamente a terra in via Bonda, una traversina di piazza del Papa. Lo straniero è stato fermato venerdì in un’abitazione di Posatora e trasferito a Montacuto in attesa della convalida del fermo da parte del gip. L’accusa è rapina aggravata. Il bottino per il romeno non era stato il massimo: all’interno della borsa c’erano 50 euro, i documenti della vittima e il suo cellulare.