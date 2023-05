Ancona sceglie il sindaco, ci siamo: i risultati della sfida tra Ida Simonella e Daniele Silvetti. SEGUI LA DIRETTA LIVE

ANCONA- Ancona sceglie il suo sindaco. Dopo la prima tornata elettorale del 14-15 maggio che non ha prodotto il risultato, oggi (29 maggio), dopo la due giorni di ballottaggio conclusa alle 15.00 arriverà il verdetto. Da una parte la candidata del centrosinistra Ida Simonella, dall'altro quello del centrodestra Daniele Silvetti.

Il dato mattutino di domenica aveva illuso tutti su un pizzico di entusiasmo elettorale ritrovato: a mezzogiorno aveva votato il 13,26% degli aventi diritto, cioè 10.707 persone su 80.752.

Alla stessa ora, due settimane fa, si erano presentate alle urne 758 persone in meno (12,32%). Ma poi l’euforia si è spenta con il dato delle 19, con l’affluenza che stagnava al 29,66%, pari a 23.951 votanti, ben 3.349 in meno rispetto al primo turno (33,81%). Alla chiusura dei seggi domenicali, alle 23, l’affluenza non era lievitata: 39,35% (31.775 votanti) contro il 42,19% di due settimane fa, ovvero 2.291 schede in meno nelle urne. Tradotto: 6 elettori su 10 astenuti.

La percentuale votante in totale, stimata alle 15.12 del 29 maggio, è stata del 51,74% rispetto ai 54,94% del primo turno.

Il racconto live dal Comune e dai rispettivi quartieri generali

La sala giunta del Comune di Ancona in Largo XXIV Maggio si sta iniziando ad affollare per seguire i risultati in tempo reale.