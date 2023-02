Ancona, scappa dall'hotel senza pagare il conto: la polizia lo trova e interrompe la fuga

ANCONA- Era scappato dall'albergo dove aveva pernottato senza pagare il conto, convinto di farla franca. Così non è stato perchè in via De Gasperi ad Ancona l'uomo, un 50enne già noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato dalla polizia che l'ha ammonito dopo averlo esortato a saldare il suo debito (60 euro) con la struttura.

LEGGI ANCHE: White Days, il soccorso della Polizia di Stato sulla neve di Sarnano

Il ritrovamento

Si è conclusa fortunatamente bene la vicenda avvenuta questa mattina (28 febbraio) che ha visto protagonista il 50enne - con reati contro il patrimonio, la persona e il codice della strada - e il titolare della struttura. Il colpevole, che ha poi sanato il suo debito, risultava anche gravato da un provvedimento di Daspo per le città di Parma e La Spezia.