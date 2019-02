Sbarca dalla Grecia con 13 kg ​di marijuana: condannato a 4 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Scende da un traghetto proveniente dalla Grecia e gli trovano in auto oltre 13 chili di marijuana: condannato corriere di origine albanese. L’uomo, 57enne residente a Modena, era stato arrestato la sera dello scorso 16 ottobre dalla Guardia di Finanza e dagli operatori della dogana del porto durante un servizio di controllo dei passeggeri scesi dalle navi in arrivo. Da allora, si trova in una cella di Montacuto con l’accusa di detenzione ai fimi di spaccio. Giovedì mattina, il gup Francesca De Palma ha stabilito per l’albanese – difeso dall’avvocato Gabriele Galezzi – la pena di quattro anni di reclusione. Il processo si è tenuto con il rito abbreviato. Il giudice ha anche decretato il pagamento di una multa del valore di 10 mila euro e la confisca dell’auto dove era occultata la droga e finita sotto sequestro all’epoca dell’arresto. Si tratta di una Mercedes Classe A, dove sotto il sedile posteriore del passeggero era stato ricavato un doppiofondo, dove nascondere i 13 panetti contenenti marijuana.