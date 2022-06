Si presenta ubriaco alla Sagra del Bombetto e pretende di bere: denuncia, multa e Daspo di un anno per il romeno

ANCONA - Ubriaco alla Sagra del Bombetto, prima si innervosisce quando non gli servono più da bere, poi tenta di aggredire i poliziotti. È finita nel peggiore dei modi la serata di un romeno di 60 anni, volto noto alle forze dell’ordine. L’uomo, lo scorso weekend, è stato denunciato dalle Volanti della polizia per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta. Due provvedimenti presi a seguito dello show molesto messo in scena nel corso della Sagra del Bombetto, il classico evento che si tiene il primo fine settimana di giugno in prossimità della chiesa del Sacro Cuore di Gesù, a pochi passi da piazza Salvo d’Acquisto.



Oltre alle multe e alla denuncia, il 60enne con il vizio dell’alcol ha dovuto anche fare i conti con la notifica del Daspo urbano emesso ieri dal questore Cesare Capocasa su istruttoria della Divisione Anticrimine. Allo straniero è stato imposto il divieto di accedere per un anno a piazza Salvo d’Acquisto, alle aree limitrofe, alle scuole e ai locali pubblici della zona, soprattutto quelli destinati alla vendita di alcolici e superalcolici. Non potrà neanche stazionare nei pressi di piazza Salvo d’Acquisto. Il Daspo è stato emesso dopo la serata alcolica trascorsa durante la sagra, kermesse a cui ogni anni partecipano centinaia di persone, tra cui famiglie con bambini.



L’intervento delle Volanti era stato chiesto dagli organizzatori dell’evento per mettere un freno alle molestie del 60enne prima che la situazione potesse degenerare. Il romeno, malgrado l’evidente stato di ubriachezza continuava a chiedere da bere. I poliziotti hanno dovuto faticare non poco per riportarlo alla calma e riuscire a condurlo in questura in sicurezza. L’uomo ha comunque tentato di aggredire i poliziotti, minacciandoli, offendendoli e cercando di colpirli. A seguito dei controlli effettuati negli uffici di via Gervasoni, sono emersi precedenti per lesioni e numerose violazioni per guida in stato d’ebbrezza. Alla fine, è uscito dalla questura con la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e con la sanzione per ubriachezza molesta. Ieri è stato anche raggiunto dal Daspo urbano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA