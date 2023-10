ANCONA - Un boulevard di luci e allestimenti in grande stile da corso Garibaldi al Passetto. Così ha deciso l’assessore ai Grandi eventi, Angelo Eliantonio, per un Natale da mare a mare. All’esordio per le festività 2023-2024 le luminarie lungo il Viale della Vittoria. Ma non è l’unica new entry del Natale firmato dalla giunta Silvetti.

Le new entry



Due palchi: uno in piazza Cavour e un altro in piazza Roma per le esibizioni e l’intrattenimento in centro. Tre alberi di Natale: l’abete di 12 metri quest’anno andrà in piazza Cavour, mentre all’altezza di piazza Roma, lungo corso Garibaldi, l’amministrazione comunale ha pensato di posizionare un enorme allestimento di luci a comporre la forma di un albero di Natale, alto 16 metri e di 8 metri di diametro, con una porta di 2 metri e mezzo di altezza per permettere ai pedoni di attraversarlo. Il terzo albero andrà all’interno della Galleria Dorica, ma la conferma arriverà dopo un sopralluogo che verrà effettuato nei prossimi giorni. Perché l’albero in questione è alto 6 metri e tra basamento e pennone c’è il rischio che vada a toccare il soffitto.

Nuova location per la pista di pattinaggio sul ghiaccio che traslocherà in piazza Pertini. Confermato il mercatino di Natale, organizzato dalla società Blunautilus, con le casette in legno in piazza Cavour. Eliantonio sta ragionando anche su un possibile prolungamento del market natalizio anche sul Viale «dove sicuramente metteremo anche altri banchi per arricchire la mostra mercato» fa sapere l’assessore, che sull’esordio della proménade del quartiere Adriatico nel programma del Natale 2023 punta particolarmente. «Vogliamo nobilitare anche questa parte della città, storicamente mai compresa nel cartellone natalizio delle scorse edizioni» sottolinea Eliantonio.



Il concertone



Intanto si prepara a tornare in attività la ruota panoramica che aprirà i battenti l’11 novembre. Confermata la solita location di piazza Cavour. Mentre per il grande show di Capodanno il palco verrà allestito al porto antico in modo da garantire tutte le prescrizioni in materia di sicurezza nel pubblico spettacolo. Bocche cucite ancora sul nome del big che animerà la notte di San Silvestro in città. Allestimenti ad hoc anche al Piano e agli Archi. L’obiettivo dell’assessore Eliantonio: «Un Natale diffuso, come non c’è mai stato prima».