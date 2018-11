Roghi, bunker e raid punitivi: l'inquietante sospetto di una guerra tra bande

di Federica Serfilippi

ANCONA- Prima un’auto distrutta sotto i colpi di una mazza da baseball. Poi, la scoperta di una villa bunker con all’interno un arsenale composto da machete, mannaie e pistole giocattolo. Infine, il rogo avvenuto in un deposito di veicoli usati sulla Cameranense. Episodi diversi, avvenuti in quartieri differenti della città, tutti nell’arco dell’ultimo mese, ma che forse risultano essere collegati tra loro. È la possibile rivalità tra due gang di nazionalità romena la pista che stanno seguendo i carabinieri sotto il coordinamento del pm Rosario Lioniello per unire i punti di quanto accaduto a partire da inizio ottobre.