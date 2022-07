Presi a bottigliate mentre aspettano la coincidenza del treno: due feriti

ANCONA - Sono arrivati in treno alla stazione e, in attesa della coincidenza, hanno deciso di prendersi qualcosa in un bar delle vicinanze, ma sono stati coinvolti in una rissa. Si tratta di due ragazzi di origine marocchine giunti ad Ancona, in compagnia di una ragazza, che hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari della Croce gialla.

I due, infatti, erano stati coinvolti in un rissa in via Flaminia nelle vicinae di piazza Roselli ed erano stati colpiti uno da un bottigliata in testa e l'altro al braccio. Urla e grida che hanno spinto alcuni residenti della zona ad allertare il 112 numero unico dell’emergenza territoriale. Sul posto in pochi minuti sono arrivate tre Volanti della Questura di Ancona. Alla vista dei poliziotti alcune persone rimaste coinvolte nella rissa hanno preferito far perdere le proprie tracce chi invece è rimasto sul posto i due marocchini e la compagna di viaggio. In via Flaminia è stato necessario l’intervento di un mezzo della Croce Gialla di Ancona oltre che dell’infermieristica del 118.