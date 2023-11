Video incastra i tifosi violenti: padre e figlio denunciati (con Daspo di un anno) dopo l'incontro Portuali-Biagio Nazzaro

ANCONA - L'incontro di calcio Under 14 tra Gls Dorica Portuali e Biagio Nazzari Chiaravalle è finita con due Daspo nei confronti di due tifosi - padre e figlio - della squadra di casa e per un anno non potranno accedere ai luoghi del territorio nazionale, dove si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di qualsiasi categoria, organizzate dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale italiano, compresa la squadra nazionale di calcio. I due sono stati anche denunciati per lesioni in concorso fra loro.

Aggrediscono i tifosi rivali durante la partita: due Daspo a padre e figlio

L'11 novembre scorso durante l'incontro Portuali-Biagio Nazzaro presso il campo Sportivo Comunale “ Stefano Giuliani” padre e figlio - tifosi della squadra padrona di casa - a causa dell’esultanza di un giovane tifoso ospite, hanno iniziato ad insultare gravemente due tifosi dell’altra squadra presenti sugli spalti, giungendo al punto di aggredirli fisicamente con pugni al petto.

I duea anconetani sono stati denunciati per lesioni.

L’episodio inoltre aveva destato particolare allarme sociale, determinando la necessità di intervento delle Volanti - con due pattuglie- per riportare la calma, oltre al personale della Digos.

Grazie alle immagini registrate da un tifoso presente ai fatti i presunti responsabili sono stati successivamente identificati e deferiti all’autorità giuziaria. Il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha disposto per loro due Daspo di un anno.