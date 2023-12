ANCONA - Corso Garibaldi come un boulevard alla francese. «Un grande viale» l’ha definito il consulente al decoro urbano, l’architetto Riccardo Picciafuoco, che ha elaborato l’idea progettuale per il restyling della passeggiata da mare a mare: dal Passetto al porto. Una proménade che dal Viale della Vittoria attraverserà piazza Cavour fino ad imboccare il Corso in un percorso caratterizzato da elementi di continuità. Uno su tutti: gli alberi, due file a comporre un lungo e ampio binario intervallato da isole di panchine. Si badi bene: «Isole - ribadisce Picciafuoco -, non singole panchine».

Perché nell’impianto progettuale dell’architetto c’è l’intento di favorire l’aggregazione. «E saranno anche dotate di alimentazione elettrica per la ricarica dei dispositivi: telefoni cellulari, tablet eccetera» puntualizza Picciafuoco. Isole smart, ma nulla a che vedere con quelle smantellate la scorsa primavera dalla precedente Amministrazione.



Dalla teoria alla pratica



Fin qui tutto bene. L’impalcatura teorica restituisce un’immagine rinnovata del Corso volta alla riqualificazione della direttrice principale che taglia il gomito della città. Ma la teoria va tradotta in pratica. E su questo interviene il pragmatismo del sindaco Daniele Silvetti. Il prossimo step sarà il concorso di progettazione rivolto a studi specializzati nella riqualificazione delle aree urbane. I tempi sono delineati: «Entro il primo trimestre del 2024 - annuncia il sindaco - verrà emanato il bando». Le risorse per la realizzazione delle opere «verranno intercettate da capitoli speciali della Regione inerenti al decoro urbano». A quel punto la messa a terra dei cantieri non sarà approntata prima del 2025. Questa una prima bozza della road map da seguire. Resta da chiarire se l’intero progetto di restyling della dorsale da mare a mare verrà concentrato in un unico lotto, oppure spacchettato. Il sindaco propende per la seconda strada, con la suddivisione in più lotti dell’intero impianto di lavori da eseguire per dare al centro un nuovo volto.

Un’immagine rinnovata

Un primo esperimento “green” il Comune l’ha voluto effettuare proprio durante le festività natalizie con il posizionamento dei mini abeti lungo il Corso. Anche questa un’indicazione dell’esperto al decoro urbano per dare un’immagine rinnovata al centro in occasione degli allestimenti di Natale. Idea accolta con entusiasmo dalla Giunta, anche in funzione delle linee di indirizzo che Picciafuoco ha elaborato nel documento presentato la scorsa settimana al sindaco e all’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini. Ora il secondo step è la condivisione in Giunta e poi in maggioranza. Anche qui il nodo dei tempi: tra fine anno e i primi del 2024 negli auspici del sindaco. Così da poter lavorare subito alla preparazione del concorso di progettazione che, tra passaggi burocratici, occuperà qualche settimana. Dopodiché: pubblicazione del bando, graduatoria e assegnazione. Ecco arrivata la primavera, come preventivato dal sindaco. Una procedura che non dovrebbe subire intoppi. Mentre per la piantumazione degli alberi è necessario effettuare una verifica più approfondita sulle condizioni del sottosuolo.

I controlli

«Bisognerà controllare lo stato dei sottoservizi - precisa il sindaco -, avere contezza della situazione delle tubature idriche». Questa, ad oggi, potrebbe essere l’unica incognita. Se i sottoservizi risultassero ammalorati, allora l’avvio delle opere di restyling e decoro potrebbero subire slittamenti. Fermo restando che negli intenti del Comune l’orizzonte temporale per dare il via ai cantieri è fissato al 2025.

Andrea Maccarone

