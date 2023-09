Ragazzo di 15 anni entra nel supermercato con il sangue alla testa: ecco cosa è successo

ANCONA - Stava giocando con alcuni amici e si è fatto male. Dinamica di quanto accaduto intorno alle 16,30 in corso Carlo Alberto ancora da chiarire con un ragazzo di 15 anni che con un po' di sangue alla testa e in stato confusionale è entrato in un supermercato per chiedere dei cerotti. Una situazione che ha preoccupato in tanti con il personale dell'attività che lo ha curato in attesa dell'arrivo della Croce Gialla che ha poi portato il giovane per tutti i controlli del casol al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.