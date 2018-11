Ragazza 22enne stuprata â€‹"in cambio" di droga: nigeriano fermato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – La riforniva di droga, ma in “cambio” l’avrebbe stuprata ripetutamente.La Polizia di Ancona ha fermato un nigeriano di 37 anni, responsabile di violenza sessuale aggravata e continuata nonché cessione aggravata di sostanze stupefacenti nei confronti di una ragazza italiana di 22 anni. Il 6 novembre, durante una perquisizione in un appartamento del capoluogo marchigiano, occupato da cittadini nigeriani, i poliziotti della Squadra Mobile diAncona hanno trovato all'interno la ragazza, in compagnia del fermato. Le operazioni di polizia giudiziaria di quella mattina, infatti, avevano come epilogo l'arresto del cittadino nigeriano colpevole anche di aver aizzato un pittbull contro un poliziotto, ferendolo ad una mano, nonché di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Successivamente, i poliziotti hanno ascoltato la giovane ragazza e dalle dichiarazioni rese è emerso che la stessa, al fine di procurarsi lo stupefacente, aveva subito da mesi numerose violenze sessuali (almeno 10/15 volte) da parte dell'uomo. I gravi indizi di colpevolezza a carico del fermato, raccolti dagli investigatori dorici, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ancona, suffragati anche dai riscontri delle analisi tossicologiche svolte sulla vittima dall'Unità di crisi dell'Ospedale Salesi di Ancona, che davano ampio esito positivo alla presenza di droghe nel corpo della vittima, hanno permesso di applicare ilfermo di persona gravemente indiziata di delitto nei confronti del 37enne, misura convalidata da parte del Gip presso il Tribunale di Ancona.