SENIGALLIA- Ritrovato ieri sera un anziano che si era perso vicino al fiume a Molino Marazzana mentre non ci sono tracce di un uomo scomparso da casa in via Piave. Due interventi che hanno impegnato ieri i vigili del fuoco, la polizia e i vigili urbani. Il caso dell’anziano si è risolto nel giro di un’ora. Verso le 19 i familiari hanno chiesto l’intervento dei vigili urbani perché il pensionato, di circa 80 anni, si era allontanato nei pressi del fiume, in località Molino Marazzana. Era andato a raccogliere le noci.

Il sollievo

Alcuni minuti prima delle 20 è stato trovato a Borgo Catena, senza scarpe e bagnato. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno trovato un familiare che già l’aveva fatto salire in macchina per riportarlo a casa. C’era anche la polizia con una pattuglia. La volante era lì perché aveva ricevuto la segnalazione di una persona vista tagliare gli alberi nel fiume, senza però trovarla. Nella circostanza si è occupata anche delle ricerche. L’anziano avrebbe perso l’orientamento, oltre alle scarpe, finendo nel fiume. Aveva tutti gli abiti bagnati. Dal suo ufficio ha seguito le fasi della ricerca, con apprensione, l’assessore alla Protezione civile. «Per fortuna tutto si è risolto per il meglio – spiega l’assessore Nicola Regine –, il signore era andato a raccogliere le noci e con il buio ha perso l’orientamento. Era scalzo e bagnato ma stava bene». Caso risolto, diversamente da quello che ha impegnato vigili del fuoco e polizia in via Piave alle porte del centro di Senigallia. I vicini hanno segnalato l’assenza di un uomo di 69 anni. Hanno chiamato la polizia dicendo che da alcuni giorni non lo vedevano. Gli agenti hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per entrare in casa. Temevano si fosse sentito male ma dentro non c’era. Sempre i vicini hanno riferito che di recente gli era morta la compagna. Le ricerche sono proseguite al Pronto soccorso, per capire se magari fosse stato ricoverato a seguito di un incidente o un malore. Non risultava né lì né negli altri reparti.

I timori

Essendo originario di un’altra regione sono state sospese nel tardo pomeriggio, presumendo che l’uomo potesse essere tornato nella sua città natale da qualche parente. In assenza di una denuncia da parte di un familiare, è stato quindi considerato un allontanamento volontario. Nulla, infatti, poteva far pensare a qualcosa di diverso anche se i vicini erano preoccupati che potesse essersi sentito male. La sua scomparsa improvvisa non sono riusciti a giustificarla.