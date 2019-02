Quattro anni di carcere al corriere dell'eroina diretto all'Hotel House

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Era stato fermato con oltre 3mila dosi, tra morfina ed eroina, pronte per essere spacciate in tutta la Valmusone e nel Maceratese: pusher pakistano patteggia 4 anni di reclusione. L’udienza si è tenuta ieri mattina di fronte al gup Francesca De Palma e allo stesso imputato, recluso nel carcere di Montacuto e assistito dall’avvocato Simone Matraxia. Lo straniero, classe 1993 e residente in Campania, era stato fermato lo scorso 29 settembre a Loreto dal Gruppo Operativo Antidroga della Guardia di Finanza.I militari avevano braccato il pusher a un distributore di benzina lungo la statale. Qui, poco prima del blitz, aveva fatto tappa un pullman proveniente da Napoli. Dalla corriera era sceso il 26enne, probabilmente pagato da un’organizzazione criminale per trasformarsi in un corriere della droga. Le dosi gli erano state trovate in uno zainetto cheportava sulle spalle.Per i militari non era stato difficile trovare la droga. Oltre tre etti di stupefacenti erano stati avvoltolati all’interno di un unico ammasso ovoidale sigillato da un nastro adesivo. Durante l’interrogatorio di garanzia, il pakistano aveva sostenuto di trovarsi nelle Marche per raggiungere una sola destinazione: l’Hotel House di Porto Recanati.