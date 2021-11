Ha 45 anni ed è della provincia di Ancona l'uomo della pacca sul sedere alla giornalista Greta Beccaglia dopo Empoli-Fiorentina: pesanti le accuse a suo carico

ANCONA - Una situazione che ha lasciato esterreffatti tutti. E continua a far parlare. Rabbia e indignazione mentre le indagini proseguono e fanno registrare importanti novità. Sarebbe quella di violenza sessuale, secondo quanto appreso, l'accusa ipotizzata dagli investigatori della polizia a carico dell'uomo di 45 anni presunto autore delle molestie a carico della giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia, avvenute mentre era in diretta per una trasmissione sportiva dopo la partita Empoli-Fiorentina di sabato scorso. L'uomo, residente nella provincia di Ancona, sarebbe stato individuato grazie alla visione delle immagini delle telecamere. Proprio questa mattina la giornalista ha presentato formale querela per denunciare l'accaduto. Altri tifosi, che hanno molestato Greta Beccaglia, potrebbero venire indagati.

