ANCONA - Lavorando al cantiere navale, viene a contatto con l’amianto e, una volta andato in pensione, i medici gli diagnosticano l’asbestosi, una malattia polmonare direttamente collegata alle fibre killer. Dopo la terribile diagnosi muore nel 2018. A cinque anni dal decesso c’è la sentenza del giudice civile: la Fincantieri, per cui lavorava il 74enne anconetano, dovrà risarcire moglie e figlia con 420mila euro. In più, l’azienda dovrà anche risarcire i familiari delle spese per il funerale.

APPROFONDIMENTI LA FUGA Scompare a Padova, lo ritrovano ad Ancona. Il viaggio senza spiegazione di un 80enne fermato mentre camminava sulla Flaminia. «Come sono arrivato qui? Non lo so»

La causa

Il verdetto del giudice Tania De Antoniis è stato emesso nei giorni scorsi dopo la causa intentata dalle eredi del 74enne e portata avanti dagli avvocati Gabriele Galeazzi e Federico Arcolai. Il decesso dell’impiegato tecnico risale al luglio del 2018, all’ospedale di Torrette. Due anni prima aveva ricevuto la diagnosi mortale: asbestosi pleuro-polmonare. La malattia è insorta dopo la pensione.

Il 74enne ha lavorato per Fincantieri dal 1965 al 2000. Per 11 anni (dall’assunzione e fino al 1976) è stato impiegato nel reparto allestimento navi, con compiti di coordinamento e controllo del lavoro degli operai e delle ditte appaltatrici, in particolare falegnami, pittori, spruzzatori e rivestitori di amianto. A partire dal 1976 e fino al 1980 ha svolto mansioni di cottimista, occupandosi dell’allestimento a bordo delle navi in costruzione. L’ultimo periodo lo ha passato prevalentemente a terra.

Stando a quanto emerso nel corso del procedimento e dei rilievi medico-legali, il 74enne avrebbe contratto l’asbestosi a seguito dell’esposizione prolungata alle fibre d’amianto (senza le dovute protezioni), soprattutto nel periodo compreso tra il 1965 e il 1980, quando si era occupato soprattutto dell’allestimento a bordo nave. Per la relazione medico-legale «sussiste con certezza un nesso causale tra la patologia polmonare che ha portato al decesso e l’esposizione all’amianto subita presso la Fincantieri».