Portonovo, navette raddoppiate: saranno 4 nei weekend grazie al rafforzamento della linea 94 dalla stazione

ANCONA - Raddoppio delle navette nel fine settimana per arginare l’invasione di auto nella baia. Va verso questa direzione la decisione del Comune di rafforzare il servizio di trasporto pubblico per Portonovo. Il piano è stato illustrato ieri dall’assessore Stefano Foresi al prefetto Darco Pellos, nell’ambito della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che aveva come oggetto proprio l’organizzazione dei servizi a Portonovo, a Numana e a Sirolo in vista del clou dell’estate.

Sono state affrontate varie tematiche: la sosta, gli orari di chiusura dei locali (confermato lo stop alla musica a mezzanotte a Portonovo e Numana, dove le spiagge sono off limits dalle 24 fino alle 6 del mattino, secondo l’ordinanza firmata dal sindaco Gianluigi Tombolini, almeno fino al termine dell’emergenza sanitaria, quindi fino al 31 luglio), la vigilanza antincendio, ma anche la fruizione delle spiagge pubbliche con prenotazione via App, senza dimenticare i controlli specifici che, già dal weekend, verranno intensificati sulle strade della riviera. Per quanto riguarda Portonovo, da ieri è scattato il servizio quotidiano dei bus-navetta, con partenza ogni 20 minuti (sono 2 nel weekend).

Ma ogni venerdì, sabato e domenica d’estate (a cominciare da oggi) i mezzi pubblici che scenderanno nella baia saranno 4 grazie al raddoppio della linea 94: gli autobus partiranno dalla stazione alle 11,30 e alle 14,30 per raggiungere Portonovo, trasformandosi in navette con corse rispettivamente fino alle 18 e alle 20. L’obiettivo, appunto, è scoraggiare l’utilizzo dell’auto, servendosi dei parcheggi a monte, in modo da evitare ingorghi e intasamenti. Resta invece un punto interrogativo sui controlli a Mezzavalle, dove l’accesso alla spiaggia il sabato e la domenica è consentito solo con prenotazione via App: il Comune punta ad ingaggiare uno steward già da domani, da impiegare nei weekend.

© RIPRODUZIONE RISERVATA