In porto il tranello dei pullman vuoti: scoperti i trasporti irregolari di merci

ANCONA - Che ci facevano tutti quel pullman e mini van in uscita dai traghetti, con il traffico passeggeri di fatto congelato in tutta Europa per effetto delle normative contro la diffusione del Covid? Quella insolita sfilata di mezzi adibiti al trasporto delle persone non è certo sfuggita allo sguardo attento degli agenti che in questi tempi di pandemia hanno ancora più stretto le maglie dei controlli in porto. E hanno tolto il velo al trasporto internazionale abusivo di merci.



Mercoledì gli uomini della Polizia di frontiera e della Polizia stradale, erano impegnati nelle verifiche degli ingressi dei veicoli commerciali in Italia tramite il porto dorico, scalo di grande traffico e importanza nelle relazioni commerciali internazionali da e verso la UE. E già nei giorni scorsi, durante lo sbarco della nave proveniente da Durazzo, avevano annusato il sospetto: mezzi adibiti al trasporto comune di individui, pur di continuare ad operare nonostante la fase critica per la circolazione delle persone - considerate le notevoli limitazioni derivanti dalla normativa Covid - impiegati abusivamente per il trasporto bagagli e collettame per conto di terzi. Un modus operandi da tempo monitorato dagli operatori di polizia, quell’anomalo transito di pullman e minivan adibiti al trasporto internazionale di persone, che viaggiavano vuoti o semivuoti.

Mercoledì mattina sembrava di assistere ad un regolare sbarco: 144 i passeggeri e 30 i mezzi in ingresso sul territorio nazionale controllati. Non è andata bene ad un autista albanese di autobus che, sebbene viaggiasse senza passeggeri, portava al seguito un consistente carico di bagagli da consegnare in varie località italiane, un modo semplice e apparentemente innocuo per eludere la legge. Gli agenti hanno multato l’autista del mezzo per un importo di 4.130 euro e disposto il fermo amministrativo del veicolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA