Ubriaco si attacca al citofono della casa dove non abita più da anni: denunciato per molestie

FALCONARA - Ubriaco, da Falconara arriva a Collemarino e si attacca ai citofoni del condominio dove un tempo risiedeva.

È accaduto ieri sera, attorno alle 21, quando per bloccare la follia dell’uomo – un 25enne di origine argentina – sono dovuti arrivare i carabinieri. Il 112 era stato allertato dai residenti, infastiditi dalle molestie dell’ex inquilino che non la smetteva di suonare i campanelli del palazzo. Lo straniero, residente a Falconara, è stato multato dai militari per ubriachezza molesta.

