Ancona, un etto di hashish e i bilancini nascosti nel materasso: pusher 30enne nei guai

ANCONA - Quella "soffiata", che lo indicava come uno spacciatore, si è rivelata esatta: i poliziotti di Ancona gli hanno trovato in casa l'hashish ed i bilancini di precisione nascosti nel materasso. Denunciato per spaccio un italiano 30enne.

Il sequestro dello stupefacente è stato l’epilogo di un’attività investigativa condotta dagli uomini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile dorica a seguito dell’attivazione di fonti confidenziali che avevano indicato il giovane italiano come dedito allo spaccio.

Gli investigatori hanno bloccato il giovane mentre stava camminando e l’hanno sottoposto a perquisizione personale che poi si è estesa anche a casa sua. Sono stati trovati circa 100 grammi di hashish, nascosti in una borsa ancorata al materasso, suddivisi e contenuti in tre involucri in cellophane, insieme a due bilancini di precisione e ritagli di cellophane di forma circolare, oltre a due coltelli con lama annerita e sporca di hashish e varie buste con fori di forma circolare. È stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish.