Irruzione choc in casa ad Ancona: sconosciuto piomba dentro, si chiude in camera e fruga ovunque. Arrestato

ANCONA - Bussa insistentemente, quando gli aprono irrompe nella casa, si chiude in una camera e comincia a frugare ovunque. Irruzione choc, ieri sera, in una casa nei pressi di piazza Rosselli, ad Ancona. Alla fine l'uomo è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata.

L'allarme è scattato quando gli operatori di Polizia sono stati allertati da una donna.che raccontava di un individuo che si era introdotto arbitrariamente in un'abitazione.

Quando sono arrivati sul luogo indicato dalla donna, hanno udito urla di aiuto provenire dai piani alti dello stabile. Qui hanno trovato due donne che chiedevano aiuto in quanto un uomo, mai visto prima, poco prima aveva dapprima suonato insistentemente alla porta d'ingresso e, una volta che una delle due donne apriva la porta per vedere di chi si trattava, si era introdotto in modo violento dentro l'appartamento. In quel momento si trovava chiuso a chiave all'interno della camera da letto. Dopo avregli chiedo di aprire e non avre ricevuto risposte, i poliziotti sono entrati con la forza: l'uomo era seduto sul letto e frugava tra gli oggetti personali delle due donne. Vano l'ultimo, estremo, tentativo di fuga, è stato bloccato. L'uomo, un trentenne di origine nigeriana con precedenti giudiziari, è tato arrestato per il reato di tentata rapina aggravata e rinchiuso nel carcere di Montacuto.