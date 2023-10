Blitz nel nascondiglio del pusher di Lido Tre Archi: di fianco alla Playstation una motosega e il Kalashnikov (finto)

POTENZA PICENA - Ennesimo sviluppo nella recente campagna contro lo spaccio a Lido Tre Archi: la Polizia di Fermo ha arrestato un egiziano di 21 anni. Si nascondeva in un locale attiguo ad un'azienda (il cui titolare è stato denunciato per favoreggiamento) a Potenza Picena, dove i militari hanno trovato un bizzarro arsenale: una balestra, una motosega, un coltello ed una fedele riproduzione, ad alimentazione elettrica, di un fucile mitragliatore Ak-47, il celebre Kalashnikov.

Ancona, un anno d'inferno per l'ex moglie e la figlia. Minacce e insulti scritti anche nei cassonetti: il 50enne finisce in carcere

La Polizia è arrivata all'uomo grazie ad un complessa indagine basata sulla visione delle immagini di videosorveglianza, le analisi dei transiti e pedaggi autostradali ed appostamenti e pedinamenti nei confronti di persone vicine al fuggitivo. Alla fine ieri sera è scattato il blitz in un’azienda di Potenza Picena dove il cittadino egiziano si nascondeva. Era all’interno di un locale ricavato nello stabile dell’azienda, dove si trovavano un letto, un frigorifero ben rifornito, una Playstation ed un’area attrezzata a palestra. Lo hanno trovato nascosto in bagno. Nel corso della perquisizione i poliziotti trovavano nelle tasche dei suoi pantaloni un coltello a serramanico di 19 cm, mentre nel locale una balestra in legno, un fucile in acciaio ad alimentazione elettrica, riproduzione della mitragliatrice AK-47, una motosega marca Spark di colore rosso con lama di 25 cm ed altri oggetti atti ad offendere. Il giovane è accusato di far parte della banda attiva nello spaccio di sostanza stupefacente di ogni tipo a Lido Tre Archi. Il proprietario delll'azienda, un italiano 60enne che in un primo tempo ha taciuto la presenza del ricercato, è stato denunciato per favoreggiamento.