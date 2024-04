Nei jeans hashish e coltello, la polizia di Ancona ferma un 22enne e lo denuncia

ANCONA - La polizia lo nota camminare per strada in atteggiamento sospetto. Il giovane, un egiziano di 22 anni, appena si accorge degli agenti prova a cambiare strada ma viene fermato per controlli: nella tasca dei jeans i poliziotti gli trovano 45 grammi di hashish avvolti in una pellicola, un coltello serramanico, un bilancino di precisione e del denaro contante. Il ventiduenne è stato denunciato in stato di libertà.