Solo Play Station e spaccio di droga: ragazzo di 18 anni finisce in carcere

ANCONA - Continua incessante l’attività della Polizia sul fronte della repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti destinate alla piazza anconetana. Anche ieri, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona, Sezione Antidroga, hanno arrestato un giovane rumeno di 18 anni trovato in possesso di due etti e mezzo di hashish pronti per essere immessi nel mondo giovanile della droga.Il giovane, immigrato in Italia già da tempo, è figlio di una badante spesso assente da casa. Avendo abbandonato gli studi al terzo anno delle scuole superiori, si dedicava spesso all’attività di spaccio o alla PlayStation. Intere giornate trascorse davanti alla tv intervallate dalle incombenze che gli derivavano dalla fiorente attività di spaccio intrapresa.Gli agenti della Polizia ieri mattina, dopo un appostamento nelle zone da lui frequentate, lo hanno fermato per strada e, successivamente, dopo un primo controllo, si sono portati in sua presenza nella sua abitazione dove, a seguito di una perquisizione domiciliare gli hanno rinvenuto dei panetti di hashish che il giovane nascondeva nel suo armadio.Oltre allo stupefacente i poliziotti hanno rinvenuto tutto materiale idoneo al confezionamento e allo spaccio della droga (bilancino, coltelli sporchi di droga ecc).Viste le prove inconfutabili raccolte a suo carico, il giovane è stato dichiarato in arresto dagli investigatori della Squadra Mobile.