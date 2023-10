Cade con lo scooter a Pietralacroce e la dueruote gli cade addosso: 64enne trasportato a Torrette in codice rosso

ANCONA - Paura nel tardo pomeriggio di oggi (domenica 29 ottobre) sulla provinciale del Conero, alle porte di Pietralacroce, dove un 64enne anconetano, mentre viaggiava sul suo scooter, è caduto rovinosamente sull’asfalto ed è rimasto ferito.

In un primo momento l'uomo ha perso i sensi, poi si è ripreso ed è stato portato all’ospedale in codice rosso, ma non è in pericolo di vita: è rimasto schiacciato sotto il suo scooter e i primi a soccorrerlo sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena.

Si sospetta che l’uomo possa essere caduto dallo scooter a seguito di un malore, anche per questo sono stati richiesti accertamenti specifici all’ospedale di Torrette, dove è stato accompagnato da un’ambulanza della Croce Gialla, sul posto insieme all’automedica del 118. Nell’incidente, avvenuto attorno alle 18,30, non sono stati coinvolti altri veicoli. Il servizio di pulizia della strada per la rimozione dei detriti è stato effettuato dalla società Pissta.