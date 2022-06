Allarme per un ragazzino esanime in centro: è un 15enne completamente ubriaco e già colpito da Daspo urbano

ANCONA - Paura nella zona di piazza del Papa, dove sono accorsi i poliziotti per la segnalazioni di una ragazzino esanime, ma "per fortuna" era soltanto ubriaco. Gli agenti sono intervenuti in via Bonda dove hanno trovato un ragazzo di circa 15 anni, che risultava fortunatamente dormire, dopo aver abusato di sostanze alcoliche, come testimoniava una vistosa traccia di vomito lasciata sulle scale. L’adolescente svegliato dagli operatori veniva quindi accompagnato in Piazza del Plebiscito, ove intanto erano arrivati gli equipaggi dei sanitari con l’automedica che l'ha condotto all’ Ospedale Regionale di Torrette. Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo era già noto alle forze dell’ordine per i suoi comportamenti violenti ed intemperanti, nonché già colpito da Daspo urbano, per l’area urbana di Piazza Roma e strade limitrofe, in quanto si era reso responsabile di numerosi comportamenti antisociali e pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. È accusato di aver colpito con un pugno, in piazza del Papa, un uomo intervenuto per difeendere la nipote 16enne da un furto.

