«Basta fare baccano o perdo clienti». Trans-vicino di casa, urla e fendenti

ANCONA - Parapiglia in un palazzo del Piano: interviene la polizia per sedare la lite tra un transessuale e un marocchino, suo vicino di casa. È accaduto attorno alle 21 di lunedì. A finire in ospedale è stato il nordafricano: è entrato al pronto soccorso di Torrette per una ferita lieve rimediata al fianco. Lui ha sostenuto, di fronte alla richiesta di spiegazioni da parte dei poliziotti, di essere stato accoltellato.

La dinamica è al vaglio degli agenti della Questura, così come le dichiarazioni rese dalle parti. Stando a quanto emerso finora, il transessuale avrebbe aggredito per primo il vicino di casa. Il motivo? Per il baccano che stava facendo dentro assieme ad alcuni amici, invitati a cena. «Con tutto questo rumore mi mandi via i clienti» avrebbe detto il trans. A quel punto, è scattata una prima colluttazione con il presunto fendente scagliato sul fianco del nordafricano, provato da qualche bicchiere di troppo. Per sedare la lite sono arrivati i poliziotti inviati della centrale operativa Questura. Il marocchino è stato trasferito da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità. Dopo essere stato dimesso, è rientrato nel condominio dove abita. Ed è scattato il secondo round della colluttazione. Il transessuale avrebbe anche sfondato la porta di casa del ferito. Ancora una volta, sono stati i residenti – sentite le urla del litigio – a lanciare l’allarme al centralino del 113. E ancora una volta sono arrivati sul posto gli agenti delle Volanti per portare alla calma la situazione. Non sono scattate, almeno per ora, denunce di parte.

