Esce per fare sesso con la prostituta, ma viola il decreto anti Coronavirus: scatta la multa per entrambi

BUSTO ARSIZIO - Una prostituta e un suo cliente sono stati denunciati a Busto Arsizio (Varese) per aver violato le disposizioni del decreto che stabilisce le misure per il contenimento del Coronavirus.

Entrambi erano residenti in altri comuni della provincia di Varese. Per i due, poiché si sono mossi nell'area a contenimento rafforzato senza alcuna giustificazione, è scattata la denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (articolo 650 del codice penale).



