Ancona, petardi e fumogeni allo stadio Del Conero: Daspo di un anno a due tifosi

ANCONA - Primi Daspo del 2024 emesso Questore di Ancona, Cesare Capocasa: riguardano due tifosi del Perugia, incastrati dai video durante i dorsidini avvenuti alla partita Ancona-Pergia del 5 novembre scorso.

I Daspo. sono stati disposti per le intemperanze poste in essere da alcuni appartenenti alla tifoseria ospite, in occasione dell’incontro di calcio U.S. Ancona-Perugia allo stadio “Del Conero”. Su questi fatti La Digos di Ancona ha denunciato a peid libero due esponenti del gruppo dei tifosi ospiti, ritenuti responsabili dell’accensione di alcuni artifizi pirotecnici all’interno del settore di curva sud, lasciandoli poi cadere all’interno del settore e creando oggettivo pericolo per tutti i presenti. Le condotte, poste in essere dai due tifosi perugini, italiani, di circa trenta anni, non sono sfuggite agli “occhi elettronici”, poiché sono stati immortalati dagli operatori di Polizia Scientifica, che monitoravano l’evento attraverso il sistema di videosorveglianza interna dello stadio. I soggetti, colpiti dai provvedimenti, non potranno accedere alle manifestazioni sportive per un anno.