Giovane perde il controllo dell'auto che finisce contro una macchina in sosta e poi si schianta su un muretto

ANCONA - L'ha combinata grossa anche se la dinamica dell'incidente è ancora da mettere a fuoco. Poco dopo le 16 di oggi un ragazzo rumeno di 22 anni mentre percorreva via Passo Varano ha perso il controllo dell'auto che si è schiantata prima contro un auto in sosta per poi proseguire la corsa contro il muretto danneggiandolo come importanti sono i danni della sua auto, Sul posto oltre all'automedica e alla Croce Gialla anche la polizia municipale e i vigili del fuoco con il giovane trasportato all'ospedale di Torrette.

