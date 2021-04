Raffica di incidenti. Tamponato da un autobus lungo la Flaminia, 26enne portato in ospedale

ANCONA - In rapida successione tre incidenti stradali nella giornata di oggi (martedì 20 aprile) ma per fortuna nessuno con feriti gravi. La giornata si è aperta con uno scontro tra auto e moto intorno alle 9 lungo via XXIX Settembre con un uomo di 50 anni portato grazie all'intervento della Croce Gialla all'ospedale di Torrette ma solo per i controlli del caso.

Un altro scontro si è verificato successivamente in via del Cardeto dove un uomo di 55 anni dopo essere stato tamponato da un'auto nonostante l'arrivo sul posto della Croce Gialla ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Terzo incidente della mattinata quello che è verificato intorno a mezzogiorno lungo la Flaminia dove un autobus ha tamponato un furgone con un ragazzo di origine straniere di 26 anni portato all'ospedale di Torrette ma solo per accertamenti.

