Fiamme in un appartamento, mamma e figlia in salvo insieme ad altri condomini

ANCONA - Paura in via Vasari, ad Ancona. I vigili del fuoco sono accorsi per un incendio in un appartamento al secondo piano. Fiamme in un appartamento, vigili del fuoco all'opera in via Vasari. In casa c’erano madre e figlia del Bangladesh, sono uscite di corsa insieme ad altri condomini. Il rischio è il propagarsi delle fiamme nello stabile, ma i pompieri sembra abbiano circoscritto l'incendio e appena possibile valuteranno danni e stabilità.

