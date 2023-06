ANCONA - Percorre la Provinciale del Conero, anche detta “strada del monte”, e finisce contro un cinghiale. Tanta paura, molti danni ma per fortuna nessun ferito nell’incidente che si è verificato venerdì sera. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito. Il cinghiale avrebbe attraversato la strada in maniera improvvisa e il conducente dell’auto non ha fatto in tempo ad evitare lo scontro. Sul posto, per eseguire i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri. Danni al veicolo, ma nessun ferito.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Un ciclista travolto da un branco di cinghiali, soccorso e portato all’ospedale



Non è certo la prima volta che capitano incidenti del genere lungo la Provinciale del Conero, considerando la prolificazione dei cinghiali. Anche se negli ultimi mesi gli ungulati sono stati avvistati spesso in varie zone della città, addirittura a ridosso delle abitazioni. Tra gli ultimi avvistamenti, ci sono quelli che hanno collocato i cinghiali al parco di Villa Beer, in via delle Grazie e nei pressi dei palazzi della Regione.

Senza contare che è ormai da più di due settimane che il parco della Cittadella è chiuso. Il motivo? Era stato avvistato un cinghiale all’interno dell’area verde. Per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, il parco è stato chiuso e dentro il Comune ha provveduto a piazzare una seri di fototrappola.