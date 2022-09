Schianto auto-moto: ragazzo di 17 anni in codice rosso all'ospedale di Torrette

ANCONA - Un altro incidente stradale, un'altra corsa a sirene accese verso l'ospedale. Lo scontro stavolta - sempre tra auto e moto - si è verificato in via Alpi all'altezza dell'incrocio con via Appennino con il diciassettenne che era alla guida dello scooter che dopo la collisione è volato a terra. Immediato l'intervento della Croce Gialla e dell'automedica con il giovane portato in codice rosso all'ospedale di Torrette.