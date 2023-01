Paura a Sappanico, betoniera sfonda un cancello e la recinzione di una casa

ANCONA - Stava percorrendo una strada in saltia in frazione Sappanico ad Ancona, quando all'improvviso la betoniera è finita contro un'abitazione, sfondando il cancello e parte della recinzione.

Un incidente le cui cause sono ancora tutte da accertare, mentre sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la betoniera e l'area che è stata devastata dall'incidente: il gigantesco camion che trasportava cemento, mentre percorreva la strada in salita ha divelto il cancello e parte della recinzione di una casa con la parte posteriore dell’automezzo, ma come ha fatto è ancora tutto da chiarire.