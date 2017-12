Appartamento a fuoco Momenti di panico per un uomo ustionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tragedia sfiorata in piazza d’Armi, dove un uomo è rimasto ustionato a causa di un incendio che è scoppiato nella sua abitazione. Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Ad accorgersi dell’incendio, alcuni vicini di casa che si sono accorti del fumo che usciva dalla abitazione. La colonna era talmente alta che era ben visibile anche da lontano. Poi, sono divampate le fiamme.Dentro l’abitazione c’era un uomo che è riuscito a uscire in extremis, con parte degli abiti in fiamme. È stato subito soccorso e trasportato in ospedale con un codice di media gravità, non solo per le ustioni ma anche per il fumo che ha inalato. Non è in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno avuto ragione delle fiamme in breve tempo e hanno poi iniziato l’indagine per ricostruire le cause dell’incendio che restano, al momento, ancora da accertare.