Uomo disperso in mare al Passetto, frenetiche ricerche dopo l'allarme lanciato dai familiari

ANCONA - È uscito in mare per fare delle immersioni ma non è più tornato a riva. Sono scattate le ricerche per un anconetano di 60 anni che risulta disperso in mare nella zona del Passetto grotta Azzurra. I familiari, non vedendolo rientrare, hanno dato l'allarme e attualmente sono in corso le ricerche della Guardia costiera e die Vigili del fuoco: sta arrivando da Pescara un aereo specializzato per perlustrare lo specchio di Adriatico dall'alto mentre da San Benedetto sta raggiungendo Ancona una squadra di sommozzatori.