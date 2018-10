Party fracassone nel club sudamericano: musica a tutto volume fino all'alba

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Musica a tutto volume, grida e balli fino alle prime luci dell’alba. Fracasso sotto le stelle e notte in bianco per i residenti di via Fiorini per l’ennesimo ritrovo di un gruppo di sudamericani in un club privato. La baldoria spaccatimpani è iniziata attorno alle 23 quando nel club sono iniziate ad arrivare le prime persone. In poche ore anche a causa dell’alcol consumato, il locale si è trasformato in una discoteca con musica a tutto volume.Molti avventori si sono poi riversati lungo il marciapiede. Il party è proseguito fino alle 5 della mattina. Nel frattempo molti residenti avevano chiamato la Polizia. «Non è la prima volta che ci troviamo a fare i conti con questo club privato. Il problema deve essere risolto, impensabile andare avanti così - si sfoga un uomo che abita da quelle parti -. Io stesso ho chiamato per ben tre volte la polizia ma non è servito a nulla. Mia moglie dopo una notte passata sul divano è dovuta andare a lavorare all’ospedale di Torrette, in un reparto dove è richiesta la massima concentrazione».