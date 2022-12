ANCONA - Una pubblicazione per celebrare i primi 35 anni di vita del Parco del Conero. E’ stata presentata ieri mattina nella sala Ricci del palazzo delle Marche, “Parco del Conero, il cuore verde delle Marche” il titolo, realizzato in collaborazione con l’Anfi (Associazione Fotografi Naturalisti Italiani) e del Circolo Fotografico “M. Giacomelli” di Osimo.

Una pubblicazione, gratuita, un viaggio di immagini e di parole che certificano tutto il lavoro svolto in questi anni a difesa della natura e dell’ambiente, a partire dalle battaglie politiche che portarono 35 anni fa alla nascita del Parco del Conero.

Si parla del passato, del presente, dello sviluppo economico che il parco ha generato sui territori in cui insiste (i comuni di Ancona, Sirolo, Numana e Camerano) ma anche del futuro. «Abbiamo in cantiere tante iniziative- ha sottolineato il presidente Daniele Silvetti – in sinergia con la Regione Marche che ha sposato i nostri progetti. Pensiamo – ha proseguito -all’allargamento della zona del Parco sia a sud che a nord, al riconoscimento come parco nazionale (per cui ho già parlato con il ministro Pichetto Fratin), all’imprimatur dell’Unesco, al nuovo piano del parco. Insomma siamo pronti a nuove sfide, anche quella di aumentare la percezione della gente verso l’area protetta». Stefano Belli dell’Anfi Marche ha ricordato l’importanza che il parco ha per la fauna migrante, mentre il presidente del Consiglio Regionale Dino Latini ha ricordato come la Regione Marche consideri il Parco del Conero come un modello sul fronte delle eccellenze e della natura marchigiana. Per Gilberto Stacchiotti, ex Direttore del Parco, «la scelta di 35 anni fa si è dimostrata preziosa e vitale per tutta la collettività. Quella scelta è attuale». Alla presentazione anche l’attuale direttore Marco Zannini, il responsabile cultura Filippo Invernizzi (che ha illustrato la nuova mappa turistica). Presenti alcuni ex presidenti (Sergio Strali e Lanfranco Giacchetti) ed amministratori di Ancona (Michele Polenta) e Camerano (Giacomo Marincioni). Doveroso, all’inizio il minuto di raccoglimento per ricordare l’ex presidente Mariano Guzzini, recentemente scomparso.