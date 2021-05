Sbanda, fa strike di paletti e centra un'auto, poi scappa a tutto gas: rintracciato e multato il pirata della strada

ANCONA - Ben 13 pali parapedonali abbattuti e un'auto ammaccata: quasi uno strike per un automobilista che, dopo il danneggiamento, è scappato. Rintracciato dalla Polizia locale, si è visto appioppare due multe per perdita di controllo di veicolo e danneggiamento di segnaletica stradale e dovrà rifondere il danno all’amministrazione comunale. Hanno impiegato poco meno di tre ore gli agenti della comandante Liliana Rovaldi per rintracciare stamane il Suv grigio che, dopo aver sbandato, era finito contro i pali parapedonali sulla Flaminia, in zona Palombella. Il conducente, dopo l'urto, nonostante l’auto danneggiata e dopo averne raccolto i frammenti di carrozzeria, ha ripreso la marcia e si è allontanato senza preoccuparsi di fornire i dati necessari per l'addebito delle spese di riparazione.

Avvisati da un residente, i vigili urbani, dopo i primi rilievi, si sono attivati per rintracciare il trasgressore attraverso la visione dei filmati delle telecamere ed il pattugliamento del territorio. In meno di tre ore il veicolo è stato individuato e gli agenti hanno contestato al conducente le proprie responsabilità.



