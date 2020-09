Pagamento Tari, scadenza il 30 settembre: ecco tutto quello che bisogna sapere

ANCONA - Una scadenza da dimenticare: il prossimo 30 settembre scade il termine per il versamento della 1° rata in acconto della tassa sui rifiuti (TARI). Il versamento va eseguito esclusivamente mediante il modello di pagamento

F24 precompilato, pagabile presso Banche, Poste, Tabaccai abilitati o attraverso i servizi di home banking. In caso di smarrimento dell’avviso di pagamento Acconto Tari 2020, i contribuenti possono richiederne copia o inviando un’e-mail all’indirizzo info@anconaentrate.it o recandosi presso gli uffici della società.



AGEVOLAZIONE in base ad ISEE: scadenza 30 SETTEMBRE 2020

Entro il prossimo 30 settembre va presentata la dichiarazione ISEE per usufruire dell’agevolazione sulla tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2020. E' prevista un’agevolazione TARI per le utenze domestiche che riduce il tributo in base alla dichiarazione ISEE a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Ancona, con le seguenti modalità:

ISEE RIDUZIONE del:

da € 0 ad € 5.000 70%

da € 5.001 ad € 10.000 50%

da € 10.001 ad € 20.000 25%

da € 20.001 ad € 25.000 10%

Per poter usufruire di questa agevolazione, gli interessati devono presentare richiesta ad

Ancona Entrate ENTRO IL 30 SETTEMBRE, utilizzando l’apposito modello, correlato di

copia del modello ISEE in corso di validità. Per via dell'emergenza Covid 19 e per tutelare la salute dell'utenza e quella degli operatori, è preferibile presentare la richiesta di agevolazione con una delle seguenti modalità:

 tramite e-mail all’indirizzo: info@anconaentrate.it (conservare e-mail spedita);

 per posta ordinaria all’indirizzo: Ancona Entrate Srl – via dell’Artigianato n. 4 – 60127

Ancona (fa fede il timbro postale);

 tramite fax al numero: 071-2832119 (conservare ricevuta di avvenuto invio).

APERTURE STRAORDINARIE

In vista della scadenza del pagamento Acconto TARI e del termine per presentare la

richiesta di agevolazione TARI in base ad ISEE fissate per il prossimo 30 settembre 2020,

Ancona Entrate effettuerà le seguenti aperture straordinarie al pubblico per fornire

tutte le informazioni e l'assistenza necessaria ai contribuenti:

SABATO 26 SETTEMBRE

dalle ore 09.00 alle ore 12.00

MARTEDI’ 29 SETTEMBRE

dalle ore 09.00 alle ore 13.00

MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE

dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Pertanto lo sportello al pubblico di Ancona Entrate, sito in via dell'Artigianato, 4 - Ancona

(zona Palombare) rimarrà aperto fino al 30 settembre nei seguenti orari:



GIORNO MATTINA POMERIGGIO

VENERDI’ 25 SETTEMBRE 9.00 - 13.00

SABATO 26 SETTEMBRE 9.00 - 12.00

LUNEDI’ 28 SETTEMBRE 9.00 - 13.00

MARTEDI’ 29 SETTEMBRE 9.00 - 13.00 15.00 - 17.00

MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE 9.00 - 13.00 15.00 - 17.00



Per ulteriori informazioni sulla TARI, tutti gli interessati potranno rivolgersi al Front-Office

della Società Ancona Entrate Srl, in Via dell’Artigianato n. 4 oppure contattare il numero

verde 800.551.881 oppure consultare il sito web www.anconaentrate.it



