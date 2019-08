Paga coi soldi falsi e chiede di cambiare un'altra banconota: denunciato

ANCONA - Sperava di trascorrere una giornata a Portonovo a scrocco, pagando tutto con banconote false. Ma non ha fatto i conti con i parcheggiatori che si sono insospettiti e l’hanno segnalato ai carabinieri. Grazie al loro occhio di falco, i militari della stazione del Poggio hanno potuto denunciare un 48enne campano, arrivato nella baia per passare qualche giorno di vacanza con la famiglia. L’accusa è di spendita di banconote false. La scoperta è stata fatta giovedì pomeriggio. L’uomo e i suoi familiari avevano scelto lo stabilimento La Capannina come meta per la loro giornata di mare.Quando sono arrivati nel posteggio dello stesso chalet, al momento di pagare il 48enne ha estratto dal portafoglio una banconota da 20 euro contraffatta. Lì per lì i giovani parcheggiatori non si sono accorti di nulla, ma si sono insospettiti nel momento in cui l’uomo è tornato successivamente per chiedere agli stessi ragazzi di scambiare una seconda banconota da 20 euro con altre di taglio più piccolo. Mossa sbagliata: i parcheggiatori, infatti, hanno capito tutto perché quella carta era palesemente falsa e quando l’uomo, scusandosi per l’accaduto, se l’è ripresa, hanno pensato bene di avvertire i carabinieri del Poggio, di passaggio a Portonovo per controlli di routine.I militari si sono messi alla ricerca del soggetto. L’hanno raggiunto in spiaggia, mentre prendeva il sole, e l’hanno perquisito. Dal portafoglio sono spuntate tre banconote contraffatte da 20 euro, sequestrate insieme a quella consegnata dai parcheggiatori.