Ancona, pacco intimidatorio inviato dalla Germania al dirigente comunale: dentro ci sono escrementi animali

ANCONA - Un pacco proveniente dalla Germania e contenente una piccola scatola incartata con un fiocco rosso. Dentro, un’amara sorpresa: escrementi animali misti a paglia. È il tenore del pacchetto arrivato lo scorso giovedì, ad Halloween, al quarto piano del Comune, laddove si trovano gli uffici dello sportello unico integrato dei settori Edilizia, Produttività e Commercio.

Fossombrone, il cane abbaia all'alba: trovano sulla porta cartello di minacce

Pesaro, paura in casa: pesanti pietre scagliate da ignoti contro il portone

Proprio il dirigente di sezione, l’architetto Giacomo Circelli, era il destinatario della scatola. È stato lui ad aprirla, assieme alle segretarie, trovandosi davanti uno scenario tutt’altro che gradevole. A Palazzo del Popolo sono immediatamente piombati i carabinieri. La scatola è stata sequestrata e le indagini subito avviate per cercare di risalire al mittente. Il pacco verrà passato al setaccio per trovare eventuali impronte digitali e tracce lasciate da chi lo ha toccato per imballarlo e inviarlo al dirigente del Comune. Il regalo non era accompagnato da alcuna lettera. C’era solamente la bolla che riferiva lo stato di spedizione: la Germania. Finora, non sono state avanzate ipotesi su chi possa essere stato l’autore del gesto. Uno scherzo? Messaggio intimidatorio? Saranno gli investigatori a scoprirlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA