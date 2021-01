Vaccini anti-Covid, è corsa a Fabriano, Jesi e Senigallia. Una task force all'ospedale regionale

ANCONA - Una task force per stringere i tempi sul vaccino anti-Covid. A Torrette si accelera. Questa mattina verrà organizzata una riunione tecnica con tutti coloro che dovranno maneggiare e iniettare il preparato della Pfizer-Biontech: oggi all’aeroporto di Falconara arriveranno altre 9.000 dosi, 900 delle quali saranno destinate agli Ospedali Riuniti, circa 350 andranno all’Inrca. E per velocizzare al massimo la fase uno - immunizzare chi combatte il virus nelle prime linee degli ospedali e gli anziani ospiti delle residenze sanitarie assistenziali - l’11 gennaio è previsto l’atterraggio di un terzo carico della speranza.

Il motto è sfrondare, tant’è che nel quartier generale sanitario alle porte di Ancona già da oggi verrà aumentato il numero delle somministrazioni, che da giovedì si assesteranno a 220 al giorno. La nuova tabella di marcia prevede anche la domenica e il potenziamento del sabato. Sempre da oggi verranno aperte nuove finestre per prenotare le vaccinazioni dal 18 gennaio in poi. Sono i posti riservati agli amministrativi e ai medici in formazione che, per un disguido tecnico, sono stati costretti a slittare al turno successivo. Un inciampo organizzativo che ha generato non poche polemiche. «Comunque sia - cerca di far rientrare la questione nei binari Arturo Pasqualucci, il direttore sanitario - entro due settimane, massimo tre, tutto il personale del nostro ospedale potrà essere vaccinato».

Cambia lo scenario, ma non la sostanza. Prime somministrazioni del vaccino anti Coronavirus anche nei comuni dell’Ambito 10 e a Jesi e Senigallia. Ieri mattina, dalle 8,45, all’ospedale Profili di Fabriano è toccato alle prime 90 dosi per medici, infermieri e operatori socio-sanitari. Il 24 gennaio prossimo si completerà la procedura con la seconda dose. Stesso percorso avviato, sempre dall’Area Vasta 2, all’ospedale di Jesi e di Senigallia. Sono state 90 le dosi del vaccino anti-Covid, prodotti dalla ditta Pfizer-Biontech, iniettate, sempre ieri, ad altrettanti operatori sanitari. Per quel che riguarda Fabriano si è trattato di infermieri, medici e operatori del Profili e del presidio ospedaliero di comunità di Sassoferrato. «Sono state somministrate 270 dosi - dice il direttore di Area Vasta 2, Giovanni Guidi, che ieri mattina presto era al Profili per il dare il via all’operazione - con il grande lavoro del Distretto, del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e della Direzione Medica Ospedaliera».

A Senigallia e a Jesi le vaccinazioni sono state eseguite presso il punto prelievi del nosocomio, a Fabriano nel container che era stato allestito, mesi fa, in prossimità del Pronto Soccorso, per accogliere eventuali pazienti con tampone positivo in attesa del trasferimento in strutture Covid. In serata dall’ospedale Profili hanno fatto sapere che nessuno dei vaccinati ha avuto problemi. Ognuno è rimasto in osservazione per circa 11 minuti dopo la somministrazione. Per tutta la settimana, presso i tre presidi dell’Area Vasta 2, proseguiranno le chiamate del personale che già s’è prenotato tramite piattaforma online, per la vaccinazione che avverrà sia al mattino che il pomeriggio. Da oggi il sistema verrà gestito dai medici del Distretto e della Direzione Sanitaria. Oggi e domani sono previste fino a 80 vaccinazioni a struttura, per un totale di 240 dipendenti convocati al giorno tra Fabriano, Jesi e Senigallia. Si procederà anche mercoledì, festa dell’Epifania, mentre nel prossimo fine settimana si potrebbe arrivare a un numero ancora più elevato. L’obiettivo è vaccinare tutto il personale quanto prima. Si stringono i tempi.

