Droga, lavoratori in nero e clandestini: una task force di 70 agenti per controllare il Piano

ANCONA - Una task force di 70 agenti per controllare le zone a rischio di Ancona: Piano San Lazzaro, Archi, e piazza Rosselli. L'operazione “Alto impatto” è stata disposta dal questore di Ancona e concordata con il prefetto Darco Pellos, con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria- Marche di Perugia, dell’Elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato di Pescara e dei Cinofili Antidroga, della locale Sezione Polizia Stradale e Polizia Locale Ufficio Antidegrado Urbano.

Tre cassette di pesce abbandonate sul marciapiede

Durante il controllo di corso Carlo Alberto, sotto i portici, sono state notate, adagiate sul lastricato, tre cassette di polistirolo contenente del pesce, di provenienza incerta, esposte alla vendita ma in condizioni igieniche non consentite.

Il personale della Polizia locale provvedeva alla redazione del verbale rinvenimento a carico di ignoti con richiesta ad Ancona Ambiente del relativo recupero e smaltimento.

Droga, furto ed estorsione: rintracciato un clandestino

Il personale della polizia di Stato dell’Ufficio Immigrazione, Squadra Espulsioni, ha rintracciato un tunisino, quarantenne, con numerosi precedenti e pregiudizi di polizia per resistenza, minaccia a pubblico ufficiale, violazione della legge sugli stupefacenti, furto in abitazione, furto aggravato, estorsione e dato esecuzione nei suoi confronti ad una espulsione mediante accompagnamento al Cpr di Ponte Galeria (Rimini), emesso a carico dello stesso, già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

Un altro equipaggio dello stesso ufficio ha provveduto a prelevare un marocchino classe 72’ gravato da numerosi procedenti di polizia contro le persone ed il patrimonio e a dare esecuzione ad un’espulsione giudiziaria, mediante accompagnamento in frontiera e successivo rimpatrio in Marocco, con personale di scorta specializzato della Questura di Ancona.

Lavoratori in nero e una sfilza di irregolarità nel locale etnico

Un esercizio commerciale aveva 3 lavoratori irregolari, con carenze sotto il profilo contributivo. Non c'era il titolare, non c'era il preposto e non c'era la Scia, e non erano segnalato con cartelli di avviso l’impianto di video sorveglianza, e le condizioni igieniche erano pessime.

Inoltre, in un palazzo in Piazza Rosselli, sono stati individuati appartamenti destinati all’ospitalità di cittadini extracomunitari, sulla cui posizione si stanno effettuando controlli, al fine di verificarne la posizione sul territorio nazionale e l’adempimento degli obblighi di accoglienza prescritti dalla normativa in materia.

Controlli antidroga con le unità cinofile

Nel corso del servizio, inoltre, con l’ausilio delle unità cinofile della Questura e delle pattuglie del reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, sono stati previsti controlli nelle zone dove abitualmente i giovani si intrattengono a consumare sostanze stupefacenti: sono stati individuati 7 giovani, di età compresa tra i 17 ed i 24 anni, in possesso di cannabinoidi con conseguente sequestro di circa 40 grammi di cannabinoidi e la segnalazione per ciascuno di loro, ex art. 75 del D.P.R. n. 309/90.

I numeri dell'operazione “Alto impatto”

PERSONE IDENTIFICATE: .262 persone di cui 134 cittadini stranieri. Di tutte le persone controllate 82 sono risultate avere a carico pregiudizi di polizia.

VEICOLI CONTROLLATI: 129, sono state rilevate e contravvenzionate 23 violazioni del codice della strada con 1 sequestro del veicolo, di un soggetto colto alla guida dell’automobile, benché non potesse guidare.

ESERCIZI PUBBLICI CONTROLLATI : 10

DETENUTI DOMICILIARI CONTROLLATI: 7