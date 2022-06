Accende un fumogeno in curva, tifoso dell'Ancona bandito dagli stadi per 6 anni: è il 16° Daspo stagionale

ANCONA – Ennesimo Daspo a carico di un tifoso dell'Ancona. Si tratta di un ventenne anconetano che durante la gara playoff con l'Olbia, disputata al Del Conero lo scorso 1° maggio, ha acceso dei fumogeni in curva insieme ad altri supporter, per poi lasciarli cadere a terra, creando un pericolo per l'incolumità degli spettatori. Il ragazzo è stato immortalato dalle immagini registrate dalla Polizia Scientifica: è stato identificato e denunciato dalla Digos, mentre la Divisione Anticrimine gli ha notificato il Daspo firmato dal questore. Per 6 anni non potrà più accedere agli stadi e alle manifestazioni sportive. Una misura particolarmente grave perché il giovane ultrà aveva già subito analogo misura. Salgono così a 16 i Daspo emessi dal questore nel corso della stagione sportiva appena conclusa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA