​Notte intensa in A14: due interventi dei Vigili del Fuoco di Ancona evitano gravi conseguenze sulle corsie

ANCONA- I Vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti nella serata di ieri - 13 gennaio - lungo l'A14 per effettuare due interventi evitando ulteriori conseguenze.

Le dinamiche

Alle ore 21.30 circa, l'operazione ha riguardato un incendio di un’autovettura in corsia Sud, tra i caselli di Ancona Sud e Loreto dove non si segnalano persone coinvolte mentre più tardi, intorno alle 3.30, le operazioni hanno riguardato due mezzi pesanti sempre in corsia sud tra i caselli di Ancona Sud e Loreto. Anche in questo caso nessun ferito