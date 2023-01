Grottammare, tragedia in autostrada: l'auto prende fuoco dopo uno schianto. Niente da fare per un uomo, morto sul colpo

GROTTAMMARE- Ancora una tragedia in autostrada, a Grottammare, in uno dei tratti interessati dai lavori e dove la circolazione è a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Si è verificato poco prima della mezzanotte di oggi - 14 gennaio - nella galleria Castello di Grottammare dove un'auto, per motivi in corso di accertamento, si è scontrata con un mezzo pesante.

LEGGI ANCHE: Uomo di 37 anni investito agli Archi ad Ancona: trasportato in ospedale in condizioni gravissime

L'impatto

L'impatto è stato violentissimo e l'uomo alla guida del veicolo è stata letteralmente sbalzato fuori dall'abitacolo. E' morto sul colpo e quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco dal momento che la macchina a bordo della quale viaggiava la vittima a causa dell'impatto ha preso fuoco. L'autostrada è rimasta chiusa per circa 4 ore.