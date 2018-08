Torna a casa ma davanti all'ingresso trova un giovane che sta dormendo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Stava rientrando in casa ma davanti al portone di casa ha trovato la sorpresa e per qualche istante ha avuto anche paura. E' successo questa notte intorno alle 3 con un signore che al momento di far rientro nella propria abitazione davanti all'ingresso ha trovato steso a terra un ragazzo di 25 anni del Ghana che stava dormendo. Prima qualche sollecitazione poi la richiesta di intervento con il giovane che è stato portato per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette.